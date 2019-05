Dieses Foto hat echten Seltenheitswert! Yvonne Catterfeld (39) und Oliver Wnuk (43) sind schon seit zwölf Jahren ein Paar und halten ihre Beziehung – bis auf gemeinsame Red-Carpet-Auftritte – recht privat. Auch ihre Kinder halten die Sängerin und der Schauspieler größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Familienbilder teilen die beiden eher selten. Doch am Vatertag machte die Beauty nun eine Ausnahme und postete ein Pic von ihrem Partner mit seinen zwei Kindern.

Oliver ist sein Papa-Stolz anzusehen. Auf dem Instagram-Schnappschuss, den seine Freundin am Donnerstag auf ihrem Account veröffentlichte, hält er seine zwei Kids im Arm: den gemeinsamen Sohn Charlie auf seiner rechten Seite, seine Tochter Amelie, die aus einer früheren Beziehung stammt, auf der linken. Bei diesem Anblick scheint Yvonne dahinzuschmelzen, denn den Beitrag kommentierte sie mit: "Dass du zwei so glückliche, besondere, witzige, intelligente und hübsche Kinder hast, muss dann wohl doch auch an dir liegen."

So gut der Post auch bei Yvonnes Followern ankommt – immerhin erntete sie dafür innerhalb weniger Stunden mehrere Tausend Likes – solche Aufnahmen werden wohl auch weiterhin eine echte Rarität bleiben. Schon 2015 betonte die damals frischgebackene Mutter, dass sie ihren Nachwuchs "nicht in die Öffentlichkeit ziehen" wolle. Umso schöner ist es, wenn die ehemalige GZSZ-Darstellerin ihren Fans von Zeit zu Zeit doch Einblicke in ihr Privatleben gewährt.

Andreas Rentz/Getty Images Yvonne Catterfeld und Oliver Wnuk bei der "Lola"-Verleihung 2017

Instagram / yvonne_catterfeld_offiziell Oliver Wnuk mit seinen beiden Kindern Charlie und Amelie

Instagram / yvonne_catterfeld_offiziell Yvonne Catterfeld, Oliver Wnuk und ihr gemeinsamer Sohn Charlie

