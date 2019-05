Hannelore Elsner (✝76) wird die letzte Ehre erwiesen. Die beliebte Schauspielerin verstarb am Ostersonntag nach kurzer, schwerer Krankheit. Wie es wirklich um die Wahlmünchnerin stand, wussten nur wenige, weshalb die Nachricht von ihrem Tod große Bestürzung im ganzen Land ausgelöst hatte. Vor allem ihre langjährigen Weggefährten waren tief ergriffen – und die nahmen nun zahlreich Abschied von ihrer geliebten Hannelore.

Bei der Trauerfeier in der katholischen Jesuitenkirche St. Michael in München erschienen viele ehemalige Kollegen, um der Verstorbenen zu gedenken und sich zu verabschieden. Bei den Trauerreden wurde es dann besonders emotional. "Für mich war Hannelore Elsner eine große Abenteurerin, die sich mit Neugier, Hingabe und Tapferkeit in jede Rolle und in ihr Leben gestürzt hat. Ich werde sie sehr vermissen", erklärte "Kirschblüten & Dämonen"-Regisseurin Doris Dörrie laut Bild. In ähnlicher Weise sprach auch Iris Berben (68) von der berühmten Mimin: Sie werde sie als "Diva, ewiges Mädchen und Mutter, deren größte Liebe ihr Sohn ist", in Erinnerung behalten.

Der Sohn der Verstorbenen, Dominik Wedel, war auch in der Ansprache von Florian David Fitz (44) Thema, der einige Anekdoten aus dem Leben des Filmstars auspackte: "Das schönste Gespräch hatten wir im Weißwurstkeller – über Leben und Tod. Sie sagte mir damals, sie könne nicht gehen: wegen Dominik, und weil sie das Leben so liebte." Zudem werde er die exzentrische Art der gebürtigen Burghausenerin vermissen: "Hanni ist mit 50 km/h noch im ersten Gang gefahren, hat die Kupplung geschrottet. Sie meinte nur, das lag am Auto." Nach der Zeremonie fand die Beisetzung von Elsners Urne im Kreise ihrer Familie statt.

Getty Images Hannelore Elsner bei der Berlinale 2015

Gulotta, Francesco Gabriel Lewy und Iris Berben bei der Trauerfeier für Hannelore Elsner

Gulotta, Francesco Dominik Wedel mit seiner Partnerin

Gulotta, Francesco Florian David Fitz bei der Trauerfeier von Hannelore Elsner

Gulotta, Francesco Marcell Damamschke und Julian F. M. Stoeckel vor der St. Michael Kirche

Gulotta, Francesco Anita und Elmar Wepper in München

Gulotta, Francesco Oliver Hirschbiegel und Katja Eichinger



