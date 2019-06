Mini-Skandal bei den britischen Royals! Normalerweise sorgen bei den Windsors ja eher die jungen Familienmitglieder für den einen oder anderen Fauxpas. Vor allem Neu-Royal Meghan (37) scheint sich in Sachen Fashion noch nicht ganz an die strengen Adelsregeln gewöhnt zu haben. Jetzt ist es aber ausgerechnet Queen Elizabeth II. (93) höchstpersönlich, die eine ihrer eigenen Vorschriften missachtete: Die Queen brach bei einer Gartenparty im Buckingham Palace das königliche Protokoll!

Fashion-Bloggerin Laura-Ann Barr durfte sich über eine Einladung zu dem exklusiven Event im königlichen Palast freuen. Sie hatte sich fest vorgenommen, die Monarchin dort auch tatsächlich kennenzulernen. Um einen guten Eindruck zu hinterlassen, brachte sie der 93-Jährigen einen Strauß Blumen mit – so weit, so normal! Als der große Moment gekommen war, nahm allerdings nicht eine Mitarbeiterin, sondern die Königin höchstpersönlich das kleine Geschenk in Empfang. Damit verstieß sie ganz klar gegen die royale Etikette. Denn eigentlich darf die Queen auf Gartenpartys keine Geschenke annehmen. Diesen Fauxpas hielt Laura-Ann mit ihrem Handy fest und teilte ihn mit ihren Instagram-Followern.

Was für die meisten Menschen eine Kleinigkeit sein dürfte, ist im britischen Königshaus eine große Sache. Immerhin hat die sonst so traditionsbewusste Queen zum allerersten Mal überhaupt gegen diese Regel verstoßen. Selbst die Palast-Mitarbeiter waren von dem Verhalten ihrer Chefin offenbar ein wenig geschockt. So erklärte die Bloggerin im People-Interview: "Die Sicherheitsleute haben mir gratuliert und gesagt, dass sie überrascht waren, dass sie anhielt und die Blumen annahm. Sie meinten, so etwas hätte es noch nie zuvor gegeben."

Getty Images Queen Elizabeth II. bei einer Gartenparty im Buckingham Palace

