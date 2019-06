Sie hat schon genaue Vorstellungen von ihrem großen Tag: Im April 2017 lernte Ellie Goulding (32) ihren Freund Caspar Jopling kennen und lieben. Nach knapp 18 Monaten des intensiven Datings ging der Ruderer vor seiner Liebsten auf die Knie und stellte ihr die Frage aller Fragen, die die Sängerin natürlich mit "Ja" beantwortete. Mittlerweile ist Ellie der Hochzeitsplanung verfallen und hat schon konkrete Ideen – die ihrem Zukünftigen aber nicht so zusagen!

Im Interview mit 2DayFM Breakfast plauderte die 32-Jährige offen über ihre bevorstehende Trauung. Ein Netz-Video habe sie zu einem ganz besonderen Moment inspiriert: Ellie wolle singend vor den Altar schreiten. Doch diese Idee kam bei ihrem Caspar nicht so gut an. "Ich habe mich zu meinem Verlobten gedreht und gesagt: 'Mach dich bereit' und er sagte nur: 'Du verar***st mich'", erzählte die "Love Me like You Do"-Interpretin in der Frühstücks-Show von dem Moment, als sie ihrem Liebsten den Clip zeigte.

Ob Ellie sich wirklich selbst den Weg zum Altar entlang musikalisch begleiten wird, bleibt abzuwarten – Fans können aber wohl davon ausgehen, dass dieser Einfall nur ein Spaß war. Immerhin verriet die Musikerin im selben Gespräch, dass die Musik der "wichtigste Teil" bei ihrer Hochzeit sei.

Splash News Ellie Goulding und Caspar Jopling

Getty Images Ellie Goulding bei der Premiere von "Our Planet", Mai 2019

Courtesy of NYRR/Supplied by WENN.com Ellie Goulding mit Caspar Jopling beim TCS New York City Marathon

