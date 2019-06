Die Vorwürfe gegen R. Kelly (52) nehmen kein Ende! In den 1990er-Jahren wurde der Sänger mit Songs wie "I Believe I Can Fly" und "Gotham City" zum Superstar – seit vielen Jahren macht er allerdings vor allem durch Gerichtsverfahren und Vorwürfe gegen seine Person Schlagzeilen. Dem Musiker wird von zahlreichen Frauen sexueller Missbrauch vorgeworfen. Jetzt wurden neue Anklagepunkte gegen ihn erhoben!

Die Staatsanwaltschaft Chicago hat nun erneut Anklage gegen den ehemaligen R&B-Superstar erhoben, wie die Chicago Sun-Times berichtet. Demnach sieht sich Robert Sylvester Kelly, wie der 52-Jährige mit bürgerlichem Namen heißt, mit elf neuen Anklagepunkten konfrontiert. Ihm drohen bis zu dreißig Jahre Haft. Unter anderem werden ihm mehrere schwere sexuelle Übergriffe sowie drei Fälle von schwerem Missbrauch eines minderjährigen Opfers vorgeworfen.

Wie R. Kellys Anwalt Steve Greenberg allerdings via Twitter mitteilte, handele es sich bei den Vorwürfen gar nicht um neue Fälle. "R. Kelly wurde nicht mit neuen Fällen belastet. Er wurde in einem bestehenden Fall erneut angeklagt, gleiches vermeintliches Opfer und gleiche Zeit (vor einem Jahrzehnt). Es ändert nichts", stellte der Jurist klar.

Getty Images R. Kelly bei einer Anhörung, März 2019

Getty Images R. Kelly 2013 in Los Angeles

Getty Images R. Kelly im Gerichtsgebäude in Chicago, März 2019

