Philipp Stehler (30) macht gerade eine besonders schwere Zeit durch. Der Fitness-Influencer muss nicht nur die Trennung von seiner Freundin Antonia Elena verkraften, sondern kämpft auch gegen eine chronische Darmerkrankung. Deshalb musste sich der ehemalige Bachelorette-Boy jetzt sogar unters Messer legen – und verlor dabei natürlich einiges an Muskelmasse. Bei einem Throwback-Bild vom Strand wird Philipp deshalb jetzt sogar richtig wehmütig!

Auf Instagram teilte der 30-Jährige ein Foto aus deutlich sorgenfreieren Zeiten. Darauf steht Philipp mit nacktem Oberkörper am Strand und strahlt in die Kamera. Dazu schrieb er: "Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob es momentan so förderlich ist, sich alte Bilder anzuschauen, aber die Tage werden immer länger hier. [...] Man trainiert sein halbes Leben an seiner körperlichen Fitness und Muskulatur und verliert in nur wenigen Wochen bis Monaten 25 kg an Muskelmasse. Ich konnte quasi zuschauen, wie ich Tag für Tag abbaute."

Dennoch will Philipp die Hoffnung aber nicht aufgeben. Er denkt schon an die Zeit nach seiner Genesung und an sein zukünftiges Sportprogramm. Das möchte der Netzstar dann aber etwas entspannter angehen lassen. "Ich nehme mir vor, mehr Balance in mein Leben zu bringen. Ich möchte die Zeit, die wir haben genießen und mir öfter etwas Gutes tun", meinte er am Ende seines Posts.

