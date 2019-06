Diese flotte Charleston-Nummer von Pascal Hens (39) bekam nicht nur Beifall! Am vergangenen Freitag rockte der Handballer bei Let's Dance das Parkett mit Ekaterina Leonova (32) und Marta Arndt (29) als Gladiatoren-Regisseur-Trio. Zwar lobte Chef-Juror Joachim Llambi (54) die Tanzleistung, doch dem Performance-Konzept konnte er nicht viel abgewinnen: "Das ist Geschmackssache", sagte er deutlich. Pascal und Ekat können das Unverständnis ansatzweise nachvollziehen, verteidigen ihren Auftritt aber auch.

Zu der Komposition "Entry Of The Gladiators" von Julius Fučík – einem Triumph-Marsch, der zum Zirkus-Klassiker geworden ist und heute vor allem mit Clowns in Verbindung gebracht wird – wirbelten der Sportler und die Profi-Tänzerinnen über das Parkett. Ihre Performance bauten Marta, Ekaterina und Pascal um ein Gladiatorenthema herum auf. "Na ja, für die Musikauswahl können wir nichts. Wir haben eben diese Musik bekommen und mussten etwas daraus machen. Man musste das Lied dann irgendwie kreativ lösen", bezog Ekat gegenüber Promiflash zu Llambis Kritik Stellung.

Auch Publikumsliebling Pascal verdeutlichte noch einmal die choreografische Herangehensweise. "Wenn man dazu einen Charleston machen, aber keinen Zirkus machen soll, dann ist es natürlich nicht so einfach, da was hinzukriegen. Aber es hat uns sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, dem Publikum hat es sehr viel Spaß gemacht", gab sich der 39-Jährige diplomatisch. Er selbst sei sehr zufrieden und blicke mit Spannung auf die kommenden Tänze.

Getty Images Marta Arndt, Pascal Hens und Ekaterina Leonova im "Let's Dance"-Viertelfinale 2019

Getty Images Ekaterina Leonova und Pascal Hens in der zehnten "Let's Dance"-Show 2019

Getty Images Ekaterina Leonova, Pascal Hens und Marta Arndt bei "Let's Dance" 2019

