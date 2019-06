Ludwig Hummels (1) weiß ganz genau, was er möchte! Seit über einem Jahr ist der kleine Mann schon der ganze Stolz von Cathy (31) und Mats Hummels (30). Zwar zeigen sie das Gesicht ihres Sprosses nicht – auf den Social-Media-Kanälen seiner Mama ist Ludwig trotzdem Stammgast. Nun veröffentlichte die Beauty einen neuen Schnappschuss von sich und ihrem Sohn – und zeigte damit, wie hart das Leben als Mutter eines kleinen Wirbelwindes ist!

Die 31-Jährige ist gerade in Saint Tropez unterwegs und ließ ihren Fans via Instagram einen Sonnengruß da. Ein Foto zeigt, wie ihr Sohn im Pool steht und versucht, seine Mami an der Hand ins Schwimmbecken zu ziehen. Die Münchnerin hat darauf aber gar keine Lust, wie sie in der Bildunterschrift verriet: "'Mami komm ab ins Wasser!' Dabei weiß er nicht, dass Mama das Wasser scheut wie eine Katze. Ich mag nur Meerwasser. Das liegt wahrscheinlich an meinem Namen", witzelte Cathy, deren Mädchenname Fischer lautet.

Die Moderatorin meinte aber, dass der Einjährige keine Kompromisse kenne. Cathy sah deshalb keinen anderen Ausweg und rief hilfesuchend nach ihren Mann: "Mats, ich brauche dich!" Wie findet ihr es, dass Cathy so viele Schnappschüsse von ihrem Sohn teilt? Stimmt unten ab!

Getty Images Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

Getty Images Mats und Cathy Hummels, 2016

