Lukas Podolski (33) hängt am Tropf – müssen sich seine Fans nun ernsthafte Sorgen machen? Abgesehen von kleineren Sportverletzungen zeigt sich der Fußballer für gewöhnlich topfit und wird als Stürmer bei seinem japanischen Verein Vissel Kobe für seine Tor-Leistungen gefeiert. Jetzt sorgte der Herzblut-Kölner mit einem Foto aus dem Krankenhaus bei seiner Community für Aufsehen: Was ist mit Poldi passiert?

Nach RTL-Informationen scheint der Krankenhaus-Aufenthalt des Kickers keinen ernsten Hintergrund zu haben. Lukas leide "nur" unter einer Virusgrippe und müsse sich aus diesem Grund ärztlich versorgen lassen. "Ich bin auf dem guten Weg der Besserung und bin mir sicher, bald wieder auf dem Platz zu sein und mit euch zu kämpfen", teilte der 33-Jährige via Instagram mit und richtete sich damit nicht nur an seine beunruhigten Fans, sondern auch an seine Teamkollegen.

Schon am vergangenen Samstag fehlte von dem Ex-Nationalspieler jede Spur, als seine Eisdiele "Ice Cream United" in Bonn eröffnete. Poldis Abwesenheit wurde damit begründet, dass er zu dem Zeitpunkt in Japan habe arbeiten müssen.

Getty Images Lukas Podolski und Vissel Kobe-Fans im Juli 2017

Anzeige

Getty Images Lukas Podolski für seinen japanischen Verein Vissel Kobe

Anzeige

Getty Images Lukas Podolski im Juli 2018 in Japan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de