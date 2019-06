Die erste Reaktion auf Pietro Lombardis (26) Insta-Beschwerde! Am Sonntagnachmittag hatte der Sänger seinen Fans erklärt, warum er spontan einen Auftritt beim "ZDF-Fernsehgarten" abgesagt hatte: Eine Mitarbeiterin der Unterhaltungs-Show habe ihm untersagt, mit seiner Basecap aufzutreten – daraufhin entschied der Sänger sich gegen die Performance und trat den Heimweg an. Nun reagierte das Team der Sendung im Netz auf Pietros Vorwürfe.

Kurz nachdem Pie sich auf seinem Instagram-Kanal ausgiebig über diesen Vorfall aufgeregt hatte, fluteten seine Follower den "Fernsehgarten"-Account mit Kommentaren und Nachfragen. "Schade, dass Pietro nur wegen seiner Cappy nicht auftreten darf! So was ist richtig lächerlich, echt viele Leute haben gewartet", beschwerte sich ein Fan. Dazu bezog der Sender Stellung: "Die Kappe von Pietro Lombardi mit dem auffälligen Markenlogo entspricht nicht den aktuell geltenden Compliance-Regeln des ZDF. Die entsprechenden Vorgaben sind Bestandteil der Verträge mit den Künstlern. Da Pietro Lombardi nicht bereit war, auf das Tragen dieser Kappe zu verzichten, hat er sich gegen den Auftritt in der Sendung entschieden." Das Statement beruhigte die Fans jedoch nicht – im Gegenteil!

Viele Supporter des DSDS-Juroren verstehen genau wie Pietro selbst nicht, warum er die fragliche Cap bei einem Auftritt im Juni 2018 hatte tragen dürfen. Andere fragen sich, ob es keine Alternative für die Mütze gegeben hätte: "Hattet ihr keine andere Kappe für Pietro? Sowas weiß man doch, wenn man ihn bucht?!", brachte ein User sein Unverständnis zum Ausdruck – immerhin ist die Kopfbedeckung seit Jahren schon das Markenzeichen des Musikers.

