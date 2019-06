Ein gemütliches Essen mit Amal (41) und George Clooney (58)? Der Schauspieler und die Anwältin halten ihr Privatleben größtenteils aus dem Medienrummel raus. Nur selten gewährt der Hollywoodstar einen Einblick in sein Leben als Ehemann und Zwillingspapa – jetzt wird es allerdings intimer denn je! Für den guten Zweck organisieren George und Amal ein Dinner in ihrem Anwesen am Comer See: Und das können die Fans ersteigern!

Der "Ocean's Eleven"-Darsteller nutzte dafür laut Daily Mail die Online-Spendenplattform Omaze, um ein Video von sich auf deren offiziellen Twitter-Account zu veröffentlichen. Die Einladung ist Teil einer Spendenaktion für ihre Stiftung "Clooney Foundation for Justice". Fans und Interessierte, die ihr Geld dem guten Zweck zukommen lassen, können ein Mittagessen und Zeit mit den beiden Promis gewinnen – und das ganz privat in der Residenz am Comer See. Dort findet das Ganze nämlich im Angesicht des malerischen Alpenpanoramas in den vier Wänden der beiden statt. Auch Flug und Hotel werden bezahlt, denn schlafen soll man in der Luxusvilla dann doch nicht. Auf die glücklichen Gewinner – diejenigen mit den meisten Spenden – wartet stattdessen ein Vier-Sterne-Hotel.

Obendrauf gibt es dann noch ein besonderes Erinnerungsstück: ein gemeinsames Foto mit George und Amal. Die Stiftung der Clooneys setzt sich gegen Menschenrechtsverletzungen und Korruption ein. Das Ganze kommt nicht von ungefähr: Amal ist eine der führenden Menschenrechtsanwältinnen bei den Vereinten Nationen.

Getty Images Amal und George Clooney bei einem Event in Florida

Getty Images Amal und George Clooney 2018 in England

Splash News Amal Clooney bei der Pennsylvania Konferenz für Frauen in Philadelphia

