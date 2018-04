Amal Clooney (40) hat sich an der Seite ihres berühmten Ehemannes George (56) langsam aber sicher zur Fashion-Ikone entwickelt. Auf den roten Teppichen dieser Welt, egal ob in Cannes oder Venedig, raubt ihre Eleganz jedem den Atem. Aber diese Frau kann mehr, als schön aussehen: Seit 20 Jahren arbeitet sie überaus erfolgreich als Rechtsanwältin für Internationales Recht, Menschenrechte und Auslieferungs- und Strafrecht. Dieser Job kommt aber natürlich mit Bekleidungsvorschriften daher, was der Mode-Verliebten nicht so sehr gefällt.

Dass sie ihre coolen Outfits unter der tristen schwarzen Anwaltsrobe verstecken muss, ist gar nicht das Schlimmste. Wie sie in einem Interview mit der Vogue verriet, mache ein Accessoire ihr besonders zu schaffen: die Perücke aus Pferdehaar, die Anwälte in Großbritannien vor Gericht zu tragen verpflichtet sind. Erst mal müsse man das Teil kaufen, wenn man als Junior-Anwalt noch wenig Geld verdiene, weiter erklärte sie: "Du gehst raus und hast 1000 Dollar für etwas ausgegeben, das dich wirklich mies aussehen lassen wird – besonders wenn du brünett bist."

Genießt Amal es eigentlich, dass ihr Kleidungsstil ständig in den Medien diskutiert wird? Ja und nein, denn obwohl sie Mode liebe, ärgere sie es manchmal, dass ihre Outfits zum Teil heißer diskutiert werden, als ihre Menschenrechtsfälle.

Frederick Florin/AFP/Getty Images Amal Clooney beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte

Anzeige

Getty Images / Pascal Le Segretain Amal und George Clooney bei der "Money Monster"-Premiere 2016

Anzeige

NPEx / Splash News Amal und George Clooney unterwegs in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de