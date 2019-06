Was sagen die Fans zu Pietro Lombardis (26) Konzert-Absage? Eigentlich sollte der Sänger heute beim ZDF-"Fernsehgarten" auftreten. Als man ihn allerdings darauf hingewiesen hatte, dass er seine Cap nicht auf der Bühne tragen dürfe, weil es ein Markenteil sei, cancelte der Musiker den Gig kurzerhand und zog ab – war diese Reaktion vielleicht etwas übertrieben? Die Promiflash-Leser haben dazu eine klare Meinung: Nein!

Pietros Community steht offenbar voll und ganz hinter ihm! In einer Promiflash-Umfrage gaben 73,4 Prozent der 6.983 Teilnehmer (Stand: 2. Juni, 21.30 Uhr) an, dass sie verstehen können, dass der 26-Jährige unter diesen Umständen nicht auftreten wollte. Das untermauern auch die Kommentare auf Facebook. "Ist sein Markenzeichen. Alles richtig gemacht" oder "Richtig so! Man muss sich nicht alles verbieten lassen", schrieben die Leser.

Der Sender selbst meldete sich bereits zu dem Eklat und erklärte, dass man versucht habe, mit Pietro zu reden. Dieser sei aber "nicht gesprächsbereit" gewesen. Doch das scheint die User auf Instagram wenig zu interessieren: Für sie ist die Sendung ganz klar schuld an dem Debakel. Unter einem neuen Beitrag hagelt es heftig Kritik. "Schade, dass Pietro nur wegen seiner Cap nicht auftreten darf. Sowas ist richtig lächerlich, echt!", schimpfte beispielsweise eine Nutzerin. Mit dieser Ansicht stand sie nicht allein da. Insgesamt hat der Beitrag über 2.000 Kommentare – viele sind von wütenden Pietro-Fans, die das Verhalten des Senders unmöglich fanden.

