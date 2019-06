Ein wenig Zeit hat Taylor Swift (29) ja noch bis zu ihrem runden Geburtstag: Am 13. Dezember dieses Jahres wird der US-amerikanische Popstar 30 Jahre alt. Ein Meilenstein, zu dem sie bereits jetzt immer wieder befragt wird. Während andere aber eher Probleme mit dem Älterwerden haben, sieht TayTay dem dritten Lebensjahrzehnt mehr als gelassen entgegen – denn wie sie nun in einem Interview erklärte, freut sie sich sogar drauf!

"Ich höre, dass andere immer sagen, dass man in seinen Dreißigern nicht mehr so viel Stress und Ängstlichkeit fühlt wie in seinen Zwanzigern", schilderte sie in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. "In unseren Zwanzigern versuchen wir, Erfahren zu machen, probieren Dinge aus, scheitern und machen Fehler. Aber ich habe definitiv auch vor, in meinen Dreißigern Dinge auszuprobieren und zu scheitern", berichtete die Sängerin.

Und weiter stellt die Blondine klar: "Ich schätze, dass wir in unseren Dreißigern besser damit klarkommen, wer wir sind. Je näher ich da ran komme, desto mehr fühle ich, dass das tatsächlich passiert, ich hoffe, das ist dann auch tatsächlich so." Nur eines möge sie gar nicht: Die Frage, ob sie mit 30 nun sesshaft wird und heiraten und Kinder kriegen möchte. "Ich glaube, dass Männer diese Frage nicht gestellt bekommen, wenn sie 30 werden. Deswegen werde ich das nicht beantworten", sagte sie.

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Taylor Swift bei den Billboard Music Awards 2019

@parisamichelle / MEGA Taylor Swift bei den iHeartRadio Music Awards 2019

