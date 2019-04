Sie sind die bedeutsamsten Promis des Jahres 2019! Alljährlich zeichnet das US-amerikanische Time-Magazin die 100 einflussreichsten Stars aus – dabei werden Berühmtheiten unter anderem in den Kategorien "Helden und Ikonen", "Künstler und Entertainer" sowie "Macher und Titanen" ausgezeichnet. Am Dienstagabend war es nun wieder so weit und ausgewählte VIPs wurden im Rahmen einer luxuriösen Gala in New York City geehrt: Das waren die Abräumer des Abends!

Ganz oben im Time-Ranking 2019 steht die Erfolgsmusikerin Taylor Swift (29) – die "Blank Space"-Interpretin wurde als einflussreichste Ikone der Welt ausgezeichnet! "Taylor sorgt dafür, dass alte Menschen sich wieder jung fühlen und dass junge Menschen das Gefühl bekommen, alles erreichen zu können", schwärmte ihr Musikerkollege Shawn Mendes (20) in seiner Lobrede von der 29-Jährigen.

Auch Action-Schauspieler Dwayne "The Rock" Johnson (46) hat es auf der Time 100-Liste nach ganz oben geschafft: Er gilt als der Entertainer des Jahres! "Er steht für diese Menschen, von denen man sagt, dass du vielleicht vergisst, was sie gesagt haben oder was sie getan haben, aber du wirst nie vergessen, welche Gefühle sie in dir ausgelöst haben", beteuerte "Wonder Woman"-Darstellerin Gal Gadot (33) in ihrer Rede zu Ehren des ehemaligen Profi-Wrestlers. "Dwayne sorgt einfach dafür, dass alle sich spitze fühlen, wenn er da ist", erzählte sie weiter.

Zu den restlichen Gewinnern zählen unter anderem der Fußball-Profi Mohammed Salah, Grey's Anatomy-Star Sandra Oh (47), Game of Thrones-Hauptdarstellerin Emilia Clarke (32) sowie Marvel-Star Brie Larson (29). Was sagt ihr zu den Preisträgern – haben sie es verdient? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Getty Images Taylor Swift bei der Time 100-Gala in New York City

Dimitrios Kambouris/Getty Images for TIME Dwayne Johson bei der Time 100-Gala 2019

Getty Images Emilia Clarke bei der Time 100-Gala in New York, April 2019

Getty Images Brie Larson bei der Time 100-Gala 2019



