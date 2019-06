Evanthia Benetatou hat sich die Lippen aufspritzen lassen! Auch ohne pralle Schnute schaffte es die 27-Jährige in der vergangenen Bachelor-Staffel, Rosenkavalier Andrej Mangold (32) bis ins Finale zu bezirzen – die letzte Schnittblume ergatterte allerdings Konkurrentin Jennifer Lange. Ob die Show mit diesem wohlgeformten Kussmund für Eva wohl anders ausgegangen wäre? Fest steht: Ihre schmalen Lippen störten die Reality-Darstellerin schon lange, weshalb sie diesem vermeintlichem Makel den Kampf ansagte!

So nahm die Flugbegleiterin die Hilfe eines Beauty-Docs in Anspruch, um ihre Lippen in die gewünschte Form zu bringen – und gibt das nun offen zu. "Mir ist bewusst, dass es einigen von euch nicht gefällt. Aber ich bin der Ansicht, es ist am wichtigsten, dass man sich selbst gefällt und in erster Linie mit sich selbst zufrieden ist", stellte Eva in einem Vorher-Nachher-Post auf Instagram klar und beteuerte weiter: Sie bereue den Eingriff keinesfalls! "Stehe zu 100 Prozent dahinter und bin von dem Ergebnis absolut überzeugt", machte die Düsseldorferin deutlich.

Die Community feiert Eva für so viel Ehrlichkeit. Besonders, dass ihre Lippen trotz der medizinischen Korrektur natürlich aussehen, befürworten viele Fans. Auch von einer Kuppelshow-Kollegin bekam Eva ein Like: "Das sieht wunderschön aus", kommentierte die Kielerin Nathalie Zengin den Beitrag.

TVNOW / Der Bachelor Evanthia Benetatou und Andrej Mangold im Bachelor-Finale 2019

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou im Juni 2019

Instagram / nathaliezengin Nathalie Zengin, Ex-Bachelor-Kandidatin

