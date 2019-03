Jetzt wird Evanthia Benetatou mehr als deutlich! Die Kuppelshow-Kandidatin ging bei Der Bachelor im Kampf um Andrej Mangold (32) leer aus. Stattdessen erhielt Jennifer Lange die letzte Rose vom Basketballer. Doch beim Wiedersehen vor Fernsehkameras deutete Eva mehrfach an, mit dem TV-Junggesellen intim gewesen zu sein, was ihre Konkurrentin jedoch kaltließ. Nun legte die Düsseldorferin nach: Sie hatte wirklich eine Liebesnacht mit Andrej.

Gegenüber RTL stellte die Flugbegleiterin klar, dass sie dem 32-Jährigen noch direkt vor der letzten Rosenvergabe sehr nahe gekommen war: "Ich glaube, es ist einfach kein Geheimnis mehr, was in dieser Nacht passiert ist. Ja, wir haben miteinander geschlafen!" Während Andrej Evas Äußerungen anfangs noch als nicht passend bezeichnete, findet er ihre Offenheit mittlerweile nicht mehr lustig. "Sie weiß, was passiert ist. Ich weiß, was passiert ist. Jennifer weiß, was passiert ist und dazu ist genug gesagt worden", erklärte er dem TV-Sender.

Doch eigentlich hatte Eva laut eigener Aussage mit ihrem Statement ein anderes Ziel verfolgt. "Ich wollte gewisse Aussagen erläutern, sodass ihr meine Aussage in der letzten Folge besser nachvollziehen könnt. Dieser Teil des Interviews wurde leider nicht gesendet", beschwerte sie sich nach der Ausstrahlung in ihrer Instagram-Story.

