Alles für die Schönheit: Niklas Schröder (30) hat sich in einer aufwendigen Tortur Haare transplantieren lassen. Neun Stunden haben Mediziner damit verbracht, den Haaransatz des einstigen Bachelorette-Boys auf Vordermann zu bringen. Inzwischen ist der Beauty-Eingriff bereits einen Tag her und Nik gibt seiner Community ein erstes Gesundheits-Update: So ganz scheint sich der Kopf des Ex-Rosenbruders noch nicht an seine neue Wallemähne in spe gewöhnt zu haben!

Generell kann der 30-Jährige Entwarnung geben: Während Nik gestern noch von einer mehrtägigen Social-Media-Pause gesprochen hatte, scheint er sich bereits jetzt fit genug für einen neuen YouTube-Vlog zu fühlen. "Fast 24 Stunden nach der Operation melde ich mich schon wieder zu Wort. Mir geht's soweit ganz gut wieder", beteuert der Verlobte von Influencerin Jessica Neufeld (24) im Clip. Ganz verheilt ist sein malträtierter Schädel allerdings noch nicht: "Das Gesicht ist noch geschwollen. Ich nehme ja auch noch Kortison. Man sieht hinten auch noch das Pflaster drauf, aus dem natürlich noch das Wundwasser rausläuft", beschreibt Niklas seinen aktuellen After-OP-Zustand.

Um besagtes Wundwasser über Nacht nicht im heimischen Bett zu verteilen, hatte die Schönheitsklinik Abhilfe schaffen können: "Ich bin happy, lege mich jetzt ins Bett. Ich habe auch ein Kissen aus dem Krankenhaus bekommen, so einen Überzug", teilte Nik am Abend nach der Transplantation im Video mit und verriet, dass er neben Kortison auch Ibuprofen-Schmerztabletten und Antibiotika nehme.

YouTube / Niklas Schröder Niklas Schröder zeigt seinen Kopf 24 Stunden nach der Haartransplantation

Getty Images Jessica Neufeld und Niklas Schröder bei einem Fashion-Event in Düsseldorf

YouTube / Niklas Schröder Niklas Schröder mit seinem Krankenhauskissen nach der Haartransplantation

