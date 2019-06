Wenn etwas zusammenpasst, dann ja wohl Paris Hilton (38) und ihre langen blonden Haare. Ohne ihre helle Mähne könnte man sich das It-Girl eigentlich gar nicht vorstellen. Doch nun verriet die 38-Jährige ein haariges Geheimnis und offenbarte, dass sie in Sachen Hair-Styling auch gerne mal auf Abwechslung setzt. Wer hätte das gedacht: Die Hotelerbin zählt eine stattliche Perücken-Sammlung zu ihrem Besitz!

Was viele wahrscheinlich gar nicht wissen: Paris ist sehr experimentierfreudig, wenn es um ihre Haare geht. "Ich besitze wahrscheinlich 800 Perücken", offenbarte die DJane gegenüber ET Online. "Ich habe jede einzelne Farbe, jeden Style." Doch warum sehen wir Paris dann immer mit typischer blonder Langhaar-Mähne, wenn sie sich der Öffentlichkeit präsentiert? Das liegt wohl daran, dass sich das Model unter seinen vielen Perücken lieber hin und wieder mal versteckt. "Ich habe sie in Disneyland oder an anderen Orten getragen. Wenn ich in irgendeinem anderen Land bin oder einfach undercover gehen will, ziehe ich zum Beispiel eine kurze schwarze Perücke an und kann mich tarnen", verriet die Blondine. Ziemlich schlau!

Paris ist übrigens nicht die einzige Promi-Dame mit Vorliebe für Perücken. Auch Stars wie Kylie Jenner (21) und Lady Gaga (33) lieben die Fake-Frisuren mit Echthaar. Die beiden rocken die Wigs allerdings auch im Blitzlichtgewitter.

