Liebe auf der Überholspur: Vor wenigen Wochen gab der Olympiasieger Matthew Mitcham (31) seine Beziehung mit dem Briten Luke Rutherford bekannt. Erst Ende 2018 trennte er sich nach zwölf Jahren von seinem damaligen Boyfriend Lachlan Fletcher. Mit dem neuen Hottie an seiner Seite wagt er jetzt auch schon den nächsten Schritt. Nach nur sechs Monaten Beziehung haben sich die Turteltauben im engsten Freundes- und Familienkreis verlobt.

Dies verkündete der blonde Ex-Profisportler nun ganz stolz mit einem Pärchen-Pic via Instagram. "Er ging auf beide Knie, ich sagte Ja und nun sind wir verlobt", kommentierte Matt den Schnappschuss, auf dem man auch seinen funkelnden Verlobungsring sehen kann. Kurz zuvor hatte der Australier seinem Partner in einem anderen Post ein rührendes Liebesgeständnis gemacht. "Ich bin mit diesem witzigen, leidenschaftlichen, aufgeweckten, liebevollen und attraktiven Mann nun schon seit sechs Monaten zusammen. Die längsten sechs Monate meines Lebens, weil wir uns diese so vollgestopft haben. Danke Luke, dass du der Ricky Ricardo zu meiner Lucy bist", so der 31-Jährige.

Matthew ist aber nicht der einzige homosexuelle Olympia-Turmspringer, der aktuell auf Wolke sieben schwebt. Zwar ist Tom Daley (25) schon längst mit seinem Liebsten Dustin Lance Black (44) verheiratet, doch die beiden sind vor Kurzem Eltern geworden.

Instagram / matthewmitcham88 Luke Rutherford und Matthew Mitcham im Badezimmer

Anzeige

Instagram / matthewmitcham88 Matthew Mitcham, Olympia-Sieger im 10-m-Turmspringen

Anzeige

Instagram / matthewmitcham88 Matthew Mitcham und Luke Rutherford

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de