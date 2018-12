Bezaubernde Weihnachtsgrüße von Tom Daley (24) und Dustin Lance Black (44)! Im vergangenen Juni verkündeten der Turmspringer und der Drehbuchautor die süßen Neuigkeiten – sie sind im doppelten Vaterglück! Eine Leihmutter brachte den Sohnemann des Langzeitpaares zur Welt. Seitdem versorgen die zwei ihre Fans regelmäßig mit drolligen Schnappschüssen ihres kleinen Robbies, wobei sie stets sein Gesicht verbergen. Auch das neuste Foto zum vierten Advent ist kaum an Niedlichkeit zu übertreffen!

Das putzige Familien-Pic postete Tom nun via Instagram. Darauf sind die beiden stolzen Väter zu sehen, die mit ihrem Spross vorm geschmückten Tannenbaum posieren – während die Erwachsenen sich in traditionelle Weihnachtspullis gekleidet haben, wurde dem Wonneproppen lediglich eine Windel verpasst. Und das ist auch das Einzige, was man neben Robbies Füßchen auf dem Pic von ihm zu sehen bekommt – seinen eingepackten Po!

In der dazugehörigen Bildunterschrift veröffentlichte Tom eine rührende Botschaft: "Unser erstes Weihnachten als Familie! Robbie dieses Jahr in unserem Leben zu haben, wird so magisch sein. Unsere weihnachtlichen Familientraditionen werden jetzt an eine weitere Generation weitergegeben", freute sich der 24-Jährige.

Instagram / tomdaley Tom Daley mit seinem Sohn Robbie zu Thanksgiving 2018

Instagram / dlanceblack Tom Daley mit seinem Sohn Robbie

Instagram / dlanceblack Dustin Lance Black mit seinem Sohn Robbie, November 2018

