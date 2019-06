Wagen Paris Jackson (21) und ihr Freund Gabriel Glenn schon bald den Gang zum Altar? Die Musikerin und ihr Bandkollege sind bis über beide Ohren verliebt – und beweisen das auch regelmäßig auf Social Media. Zu ihrem einjährigen Paar-Jubliäum machte die Beauty ihrem Partner eine zuckersüße Liebeserklärung. Aber sind die beiden auch schon bereit für den nächsten Schritt – und denken an Hochzeit?

Gegenüber Page Six plauderte ein Insider nun über die innige Beziehung von Paris und Gabriel und verriet: Die beiden haben Ringe ausgetauscht – allerdings keine Verlobungsringe! Vielmehr scheinen die Schmuckstücke eine Art Versprechen zu sein, dass die zwei eines Tages Mann und Frau sein werden. Eine Hochzeit steht aber noch nicht an, wie die anonyme Quelle weiter erklärte: "Sie wollen nicht in naher Zukunft heiraten, aber langfristig ist das schon der Plan."

Das hört Paris' Familie mit Sicherheit nicht gerne. Denn die glaubt, dass Gabriel einen schlechten Einfluss auf die junge Frau hat. Er habe ihr eine gründliche Gehirnwäsche verpasst und lebe auf ihre Kosten. Die 21-Jährige erkenne das selbst nicht und stelle ihren Lover an erste Stelle. Angeblich hat sie sich deshalb sogar mit ihrer Verwandtschaft verkracht.

Getty Images Paris Jackson und Gabriel Glenn im Februar 2019

Instagram / sonwhiskee Gabriel Glenn und Paris Jackson

ActionPress / AZ/X17online.com Gabriel Glenn und Paris Jackson im April 2019 in Hollywood

