Macht Justin Bieber (25) etwa bald Techno? Erst Anfang des Jahres hatte der Popstar ankündigt, sich in Zukunft etwas aus dem Rampenlicht zurückziehen zu wollen. Diese Karrierepause hielt allerdings nicht lange an: Mitte Mai brachte Justin zusammen mit Ed Sheeran (28) eine neue Single heraus – und das soll in diesem Jahr offenbar nicht die letzte gewesen sein. Doch hat Justin etwa vor, seinen Musikstil zu ändern? Ein "Ich liebe Techno"-Shirt sorgt jetzt jedenfalls für Spekulationen!

Vergangenen Donnerstag gab der 25-Jährige via Twitter bekannt, neue Musik herausbringen zu wollen. Weitere Details zu den geplanten Songs behielt er aber für sich. Jetzt könnte Justins Outfit einen Hinweis darauf liefern, was die Fans in Zukunft erwartet. Bei einem Spaziergang mit seiner Frau Hailey (22) durch Los Angeles trug der Biebs nämlich einen schwarzen Pullover mit der Aufschrift: "Ich liebe Techno". Ein Genre, das man von dem "Baby"-Interpreten bisher nicht kennt – vielleicht sortiert sich der Popstar nun musikalisch vollkommen neu.

Während Justin durch die Straßen von L.A. mal wieder in seinem altbekannten Schlabber-Look schlenderte, hatte sich seine Model-Frau mehr in Schale geworfen. In einem grauen Croptop und einer beigen Hose setzte Hailey ihre Hammer-Bauchmuskeln perfekt in Szene. Eine XXL-Neonjacke und farblich passende Stiefel rundeten ihren Look ab.

Rachpoot/MEGA Hailey und Justin Bieber in Los Angeles

Rachpoot/MEGA Justin und Hailey Bieber

Rachpoot/MEGA Hailey Bieber in Los Angeles

