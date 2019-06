Nun steht der Sieger fest! Am Montagabend war es so weit: Das große Finale von Guidos Masterclass stand vor der Tür. In der letzten Show des Formats hatten nur noch drei Nachwuchs-Designer die Chance, Guido Maria Kretschmer (54) von ihren jeweiligen Qualitäten zu überzeugen. Dem Star-Designer schien die Wahl sichtlich schwerzufallen – letzten Endes entschied er sich für Laurent Hermann!

Der strahlende Gewinner konnte sein Glück anscheinend kaum fassen: “Ich kann es gar nicht in Worte ausdrücken, ich habe es noch gar nicht realisiert", äußerte sich der Schweizer nach der Show sichtlich bewegt. "Es war wirklich eine Überraschung, ich habe nicht damit gerechnet.” Guido selbst verkündete, dass ihm vor allem die Entscheidung zwischen Denis und Laurent extrem schwergefallen sei. Daher unterstrich der Juror am Ende der Sendung noch einmal, was für ein Potenzial er offenbar auch in dem Zweitplatzierten sieht und richtete tröstende Worte an den Unterlegenen: "Du bist so ein Wunderkind, Denis. Auch dir steht alles offen."

Neben 50.000 Euro Preisgeld bekommt Laurent als Gewinner nun auch ein Jahr lang Unterstützung von Guido höchstpersönlich. Bereits vor einigen Wochen berichtete der 54-Jährige aus eigener Erfahrung, wie wichtig die richtige Unterstützung für den weiteren Verlauf der Karriere sein kann: "Es war in meinem Leben auch immer so, dass in bestimmten Etappen immer wieder ein Mensch kam, der eine bestimmte Tür aufgemacht hat."

