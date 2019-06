Am vergangenen Freitag feierte Let's Dance eine Premiere: Neben den gewohnten Einzeltänzen mussten die verbliebenen fünf Paare auch einen Trio-Tanz zum Besten geben – ausgeschiedene Profitänzer feierten so ein Mini-Comeback im beliebten Tanzformat. An Benjamin Piwkos (39) und Isabel Edvardssons (36) Seite gesellte sich Regina Luca (30). Für alle drei war dieser Tanz eine besondere Herausforderung – zumal Regina zuvor noch nie mit dem gehörlosen Benjamin trainierte hatte. Im Promiflash-Interview verriet sie, wie das so funktionierte!

Promiflash war am Freitagabend live vor Ort und hakte bei der 30-jährigen Regina mal genauer nach, wie das Training zu dritt so ablief. "Sie haben erst mal die Schritte geübt und wenn ich dabei war, dann haben wir das natürlich zusammen entwickelt", erklärte die Ehefrau von Profitänzer Sergiu Luca (36). Für Regina sei es vor allem wichtig gewesen, dass Isa das Intro mache: "Den Rest haben wir sehr schön als Dreamteam zusammen gemacht."

Dass die drei wirklich gut harmonierten, betonte die stolze Mama eines kleinen Sohnes im Promiflash-Gespräch ebenfalls. "Isabel und ich verstehen uns auch außerhalb von 'Let's Dance'. Wir sind Freundinnen und Benjamin ist ein Top-Promi", erzählte sie. Hätte ihr gedacht, dass es bei diesem Trio so gut funktionieren würde? Stimmt ab!

Getty Images Isabel Edvardsson und Benjamin Piwko, "Let's Dance"-Tanzpaar 2019

Anzeige

Getty Images Regina Luca, Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson in der zehnten "Let's Dance"-Show

Anzeige

Instagram / regina_luca_official Regina Luca, Profi-Tänzerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de