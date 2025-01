Start und Co.: Alle Infos zur Fortsetzung von "Maxton Hall"

Damian Hardung (26) und Harriet Herbig-Matten melden sich zurück: Die zweite Staffel des erfolgreichen Amazon-Dramas "Maxton Hall – Die Welt zwischen uns" ist offiziell bestätigt worden. Die Dreharbeiten sind bereits abgeschlossen und fanden unter anderem am malerischen Schloss Marienburg bei Hannover statt, das eigens dafür erneut öffnete, obwohl es momentan saniert wird. Die Serienadaption der Bestseller-Reihe von Mona Kasten begeisterte schon mit Staffel eins Fans auf der ganzen Welt. Mit der Fortsetzung, die auf dem zweiten Roman "Save You" basiert, dürfen Zuschauer nun im Frühjahr oder Sommer 2025 rechnen.

Nach der dramatischen Wendung am Ende der ersten Staffel nimmt die Beziehung zwischen Ruby Bell und James Beaufort eine neue Richtung. Ein Schicksalsschlag in James' Familie – der Verlust seiner Mutter – bringt die Liebesgeschichte der beiden ins Wanken. Achtung, Spoiler: In der offiziellen Beschreibung der Serie wird angedeutet, dass James in seiner Trauer impulsive Fehler begeht, die Ruby zutiefst verletzen. Doch obwohl Ruby versucht, sich von ihm zu distanzieren und in ihren damaligen Alltag zurückzufinden, lässt James nichts unversucht, um sie zurückzugewinnen. Neben den beiden Hauptdarstellern kehren auch bekannte Gesichter wie Sonja Weißer, Runa Greiner und Ben Felipe in ihre Rollen zurück, um die spannende Handlung weiterzuerzählen.

Hauptdarsteller Damian Hardung, bekannt geworden durch seine Rolle in Club der roten Bänder, hatte bereits in Interviews mit TV Spielfilm von seiner Verbundenheit zur Figur des James gesprochen. "Gerade seine Fehler machen ihn so interessant für mich", erklärte der Schauspieler. Harriet Herbig-Matten, die Ruby spielt, betonte in einem Gespräch mit der Gala, wie wichtig ihr die Tiefe und Authentizität der Figur sind. Fans der Bücher dürfen gespannt sein, wie die emotionalen Höhen und Tiefen der Geschichte von der Leinwand eingefangen werden. Einen Trailer gibt es bisher noch nicht. Das Schloss Marienburg, in dem viele Szenen gedreht wurden, hat sich dabei längst zu einem heimlichen Star der Serie entwickelt und lockt bereits jetzt Interessierte an.

Getty Images "Maxton Hall"-Darsteller und Crew, Bambi-Verleihung 2024

Getty Images Der "Maxton Hall"-Cast bei der Premiere im Zoopalast in Berlin, April 2024

