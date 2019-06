Für sie beginnt an ihrem Geburtstag nicht einfach ein neues Lebensjahr, sondern ein neuer Lebensabschnitt! Immerhin ist Amy Schumer (38) erst vor Kurzem zum allerersten Mal Mama geworden. Seither lässt die Komikerin die Fans an ihrem neuen Alltag teilhaben – und zwar nicht nur an den schönen, sondern auch an den unzensierten Momenten des Mutterseins. Ihr jüngster Upload stellt nun einen süßen Meilenstein dar: Amy feiert ihren ersten Geburtstag als Mom!

Der Schnappschuss auf Instagram sorgt bei Amys Followern für Begeisterung: Das Foto zeigt sie im Elternmodus, und zwar bereits zur frühen Morgenstunde. Am 1. Juni läutete die Blondine ihren 38. Geburtstag mit Kuscheleinheiten mit ihrem Baby, der Gesellschaft des Familienhundes und einem Frühstück im Bett ein. Mit ihrem Kommentar zum B-Day-Post feiert sie ihr neues Leben: "Dieser Shit ist Banane" zitiert sie den berühmten Gwen Stefanie (49)-Song "Hollaback Girl". Der Beitrag kommt selbst bei Promi-Ladys wie Miley Cyrus (26) gut an!

Während die Musikerin bewundert, wie gemütlich das Ganze aussieht, widmet ihr Tess Holliday (33) aufbauende Worte: "Es ist so hart und schön und dann aber superstressig und dann wieder zurück zu herzerwärmend und voller süßer Momente. Was ich sagen will: Du machst dich großartig", lässt das Model, das selbst Mama ist, Amy wissen.

