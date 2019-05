Amy Schumer (37) gibt einen ehrlichen Einblick ins Mama-Leben! Vor rund einer Woche wurden die Komikerin und ihr Mann Chris Fischer zum allerersten Mal Eltern – ihr Sohnemann Gene erblickte das Licht der Welt. Somit feierte die Ulknudel am vergangenen Sonntag nun ihren ersten Muttertag mit Kind. Zu diesem Anlass veröffentlichte Amy jetzt ein Foto, das einen realen Einblick darin liefert, wie anstrengend Geburten wirklich für Frauen sein können!

Das Bild, das die 37-Jährige via Instagram postete, ist vermutlich wenige Stunden nach Genes Entbindung entstanden: Im Vordergrund ist Amys Schwester Kim zu sehen, die ihren neugeborenen Neffen auf dem Arm hält. Die frischgebackene Mama hingegen entdeckt man erst auf den zweiten Blick: Die Stand-up-Comedian sitzt im Hintergrund gerade auf der Toilette und schaut mit einem verdrießlichen Blick in die Kamera – ihre Haare sind zerzaust, am Körper trägt sie nur ein Krankenhaus-Hemdchen und sie hängt an einem Infusionsschlauch. "Heiße Mama auf ein Uhr", betitelte sie die Aufnahme scherzhaft.

Für diesen ungeschminkten Einblick in ihr Mutter-Leben erntete Amy bereits eine Menge Zuspruch. "Ich lach mich kaputt – ja, zeig', wie es wirklich ist!", freute sich beispielsweise Ex-Jersey Shore-Beauty Snooki (31), die derzeit schwanger mit ihrem dritten Kind ist. Was sagt ihr zu Amys Post? Stimmt ab!

Instagram / amyschumer Amy Schumer (r.) mit ihrer Schwester Kim und Sohn Gene

Instagram / amyschumer Amy Schumer und ihr Sohn Gene

Instagram / amyschumer Amy Schumer und ihr Sohn Gene Attell Fischer im Mai 2019

