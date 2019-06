Britney Spears (37) scheint es nach ihrem Nervenzusammenbruch wieder richtig gut zu gehen! Maßgeblich dafür verantwortlich ist wohl ihr Freund Sam Asghari. Im November 2016 hatten sich die Turteltauben bei einem Musikvideo-Dreh kennen und lieben gelernt. Seitdem sind sie unzertrennlich. Das Male-Model unterstützte die Pop-Sängerin auch während ihrer Zeit in der psychiatrischen Klinik. Nun haben die zwei eine Spritztour auf ihren Fahrrädern gemacht!

Auf Instagram teilte Britney einen Schnappschuss von sich und ihrem Liebsten auf den Bikes. Die strahlenden Gesichter im Grünen betitelte die Entertainerin mit den Worten: "Ich habe so ein Glück, dass ich das hier in meiner Nachbarschaft habe." Obwohl sie offenbar die Natur im Hintergrund meinte, ließ es sich ihr Hottie nicht nehmen, eine Anspielung zu machen.

Sam fragte Britney in der Kommentarspalte: "Sprichst du über den See oder den attraktiven Gentleman?" Sein Humor kam bei Britneys Followern bestens an – der Kommentar hat innerhalb weniger Stunden über 15.800 Likes bekommen.

Instagram / samasghari Britney Spears und Sam Asghari im Mai 2019

Anzeige

Instagram / samasghari Sam Asghari und Britney Spears im Mai 2019

Anzeige

Instagram / samasghari Sam Asghari im Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de