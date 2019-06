Führt sie bald ein Leben abseits der Kameras? Keeping up with the Kardashians ist eine der erfolgreichsten Reality-Shows der Welt. Seit über zehn Jahren erfreut sich die Show rund um Kim (38), Khloe (34), Kourtney (40) & Co. großer Beliebtheit und machte die Familie zu einer der bekanntesten auf der ganzen Welt. Doch eine der Kardashian-Schwestern soll über ihren Ausstieg nachdenken und könnte schon bald vom Bildschirm verschwinden – Kourtney!

Medienberichten zufolge mache sich die Dreifach-Mama derzeit darüber Gedanken, die Familien-Reality-Show zu verlassen. Gegenüber papermag gestand sie: "Ich wollte schon immer irgendwann aussteigen und einfach weiterziehen." Die Aussicht "niemand wird mich je wiedersehen" klingt scheinbar verlockend für die Unternehmerin. So stellte sie fest: "Ich wäre sehr glücklich." Ryan Seacrest (44), der Produzent der Show, zeigt Verständnis für die Entscheidung. "Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie sie das machen. Sie leben seit über einem Jahrzehnt unter ständiger Kameraüberwachung", erklärte er gegenüber E!.

Letztendlich hofft Ryan jedoch, dass Kourtney nur eine Pause einlegen wird, so wie es auch ihre Geschwister Rob und Kylie getan haben. Rob (32) pausierte in der Show, während er mit Blac Chyna (31) zusammen war, und Kylie (21) wollte abseits der Kameras ihre erste Schwangerschaft und die Geburt ihrer Tochter Stormi (1) genießen.

