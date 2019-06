Zurück im Model-Alltag! Noch vor wenigen Tagen besuchte Heidi Klum (46) ihren Verlobten Tom Kaulitz (29), während er mit seiner Band Tokio Hotel in Deutschland unterwegs war, und schien die Tage im Tourbus sichtlich zu genießen. Mittlerweile ist die Germany's next Topmodel-Jurorin allerdings zurück in den Staaten und geht dort ihren eigenen Terminen nach. Bei den CFDA Fashion Awards in New York stand das Supermodel nun wieder selbst im Rampenlicht!

Mit ihrem hautengen Glitzerkleid von Designer J. Mendel hätte auch Heidi eine der Auszeichnungen des Council of Fashion Designers of America in Empfang nehmen können. Den Titel "Fashion Icon", der im Rahmen des Mode-Events vergeben wurde, darf sich ab diesem Jahr jedoch Jennifer Lopez (49) auf die Fahnen schreiben. Dennoch sorgte auch Heidi mit ihrem hochgeschlossenen Minikleid für ein waschechtes Blitzlichtgewitter vor dem Brooklyn Museum.

Das Kleine Schwarze wird die vierfache Mutter aber vermutlich in Kürze gegen den Traum in Weiß tauschen. Wie die Modelmama bereits während des diesjährigen GNTM-Finales ankündigt hatte, wird sie ihrem Tom schon sehr bald das Jawort geben – und wie es aussieht, wird ihr Brautkleid mehr als voluminös ausfallen: "Mein Zukünftiger möchte es richtig bauschig und groß", plauderte Heidi über ihr Hochzeits-Outfit aus.

