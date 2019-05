Heidi Klum (45) ist im Hochzeitsfieber! Im Finale der 14. Staffel von Germany's next Topmodel brachte sich die Modelmama so richtig in Vermählungslaune. Zwar trat sie nicht selbst vor den Traualtar, dafür aber ihr Schützling Theresia Fischer. Vor einem Millionenpublikum schwor sie ihrem Partner Thomas die ewige Treue. Da ließ es sich Heidi natürlich nicht nehmen, auch schon das eine oder andere Detail zu ihrer eigenen Hochzeit auszuplaudern.

Beim Love-Walk liefen die GNTM-Kandidatinnen allesamt in Brautkleid und Schleier über den Laufsteg. Umgeben von so viel Hochzeitsmode ließ sich die Gastgeberin auch ein paar Informationen über ihr eigenes Hochzeits-Outfit entlocken: "Mein Zukünftiger möchte es richtig bauschig und groß", enthüllte sie während der Live-Show. Es soll sogar so voluminös sein, dass sie nicht einmal mehr durch die Zuschauergänge damit gepasst hätte.

Auf die Frage von Thomas Gottschalk (69), wann und wo denn die Hochzeitsglocken läuten werden, wollte die 45-Jährige aber nicht antworten. Sie reagierte lediglich mit "Bald, bald, bald." Eine Sache stellte Heidi dann aber doch noch klar: Durch den ganzen Hochzeitsstress habe sie einige Kilos zugelegt: "Alle denken, ich bin schwanger, dabei esse ich nur viel."

Getty Images Thomas Gottschalk und Heidi Klum im GNTM-Finale 2019

ActionPress / SIPA PRESS Heidi Klum und Tom Kaulitz im Mai 2018

ActionPress Heidi Klum und Tom Kaulitz im Mai 2018

