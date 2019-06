Heiß in Gelb! Rapperin Cardi B (26) ist bekannt für ihre knappen, sexy Bühnenoutfits. Aufgrund der Folgen einer Fettabsaugung und einer Brust-OP musste die Kurven-Queen zuletzt allerdings ein paar Auftritte absagen. Ihre kleine Zwangspause ist seit Sonntag glücklicherweise beendet: Beim Summer-Jam-Festival in New Jersey heizte die Musikerin ihren Fans auf der Bühne so richtig ein und begeisterte in einem knallgelben Look!

Die Besucher des Musikfestivals wussten wohl gar nicht, wo sie zuerst hinschauen sollten. Cardi trug ein glitzerndes, gelbes Bikini-Oberteil, das ihre üppige Oberweite gekonnt in Szene setzte. Dazu kombinierte die Sängerin gelbe XXS-Shorts mit stylishen Fransen, die große Bereiche des runden Hinterteils der Rap-Queen offenbarten. Davor hatte sich die Beauty noch eine gelbe Bluse übergeworfen, die wie ein kleines Superheldinnen-Cape aussah.

Ausnahmsweise verzichtete die Entertainerin auf Heels und rockte stattdessen weiße Sneaker mit knallgelben Elementen. Auf der Bühne bekam Cardi zusätzlich Unterstützung von ihrem Rapper-Kollegen Lil Nas X. Während des gemeinsamen Auftritts trugen beide Cowboyhüte und hatten sichtlich Spaß. Auch ihr Ehemann Offset durfte im Laufe der Show als Überraschungsgast auf die Stage und nahm seine Frau dort Huckepack.

Getty Images Cardi B im Juni 2019 in New Jersey

Getty Images Cardi B und Lil Nas X im Juni 2019 in New Jersey

Getty Images Offset und Cardi B im Juni 2019 in New Jersey

