Das bewegte ihre Fans! Erst seit ein paar Tagen ist Lady Gaga (33) zurück in Las Vegas, wo sie mit "Enigma" eine dauerhafte Show im Park MGM hat. Bei ihrem jüngsten Konzert überraschte sie das Publikum mit einem sehr emotionalen Moment – und gleichzeitig mit einer Premiere: Die Sängerin sprach zum ersten Mal darüber, dass sie sich von ihrem Ex-Verlobten Christian Carino getrennt hat.

In einer glamourösen Abendrobe mit XL-Beinschlitz schritt Lady Gaga zum Flügel, um den Song "Someone To Watch Over Me" zu singen. Dabei richtete sie ihr Wort an ihre Fans und sagte: "Als ich dieses Lied das letzte Mal gesungen habe, trug ich einen Ring am Finger, also wird es diesmal anders sein." Nachdem bereits im Februar Gerüchte kursierten, der Talentmanager und die Sängerin hätten sich getrennt, ist dies nun der erste öffentliche Kommentar von Lady Gaga zu dem Thema. Bisher ist noch nichts über die offiziellen Hintergründe der Trennung bekannt, doch viele Beobachter gehen laut dem Online-Magazin The Hollywood Gossip davon aus, dass Bradley Cooper (44) der Grund für die Auflösung der Verlobung war.

Die besondere Chemie zwischen dem Hollywood-Star und der Sängerin sorgte bei der Oscar-Verleihung im Frühjahr für allgemeine Aufregung. Die Liebes-Spekulationen um eine Affäre reißen seither nicht ab, nachdem die beiden für “A Star is Born” gemeinsam vor der Kamera standen und mit knisternder Energie ein Liebespaar spielten.

Getty Images Lady Gaga, Musikerin

Getty Images Lady Gaga bei den Grammys 2019

Getty Images Bradley Cooper und Lady Gaga bei den Oscars 2019

