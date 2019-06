Auch ein Star kann auf Betrüger hereinfallen! Diese Erfahrung hätte die US-amerikanische Schauspielerin Lili Reinhart (22) vor Kurzem beinahe selbst machen müssen. Die Riverdale-Darstellerin teilte mit ihren Followern in den sozialen Netzwerken jetzt ein schlechtes Erlebnis, das ihr widerfahren ist – dabei erklärte die Blondine jedoch auch die Lehren, die man aus ihrem Beispiel ziehen sollte. Lili forderte ihre Fans auf, die Augen stets offen zu halten!

Beinahe wäre die 22-Jährige einem falschen Uber-Fahrer aufgesessen. "Ich wurde gerade fast ins Auto einer Person gelotst, die so tat, als wäre sie ein Flughafentaxi oder Uber-Fahrer. Ich ging zu seinem Auto und da waren absolut keine Anzeichen, dass er ein professioneller Fahrer war. Ich bin also nicht in sein Auto gestiegen", schilderte Lili den Vorfall in mehreren Twitter-Beiträgen. Obwohl ihr letztendlich nichts Schlimmeres passiert ist, appellierte sie an die User der Foto- und Videoplattform: "Bitte passt auf da draußen und trefft kluge Entscheidungen."

Man dürfe nie seine eigene Sicherheit gefährden, nur weil man freundlich bleiben möchte, erklärte Lili außerdem. "Ernsthaft: Bitte seid vorsichtig da draußen. Ihr müsst nicht nett sein oder euch Sorgen machen, dass ihr unfreundlich seid. Hört auf euer Bauchgefühl. Es könnte euch retten", ermahnte die Freundin von Cole Sprouse (26) ihre Community weiter. Ob sie nach dem Vorfall die Polizei alarmierte, ist nicht bekannt.

Getty Images Lili Reinhart im März 2019 in Los Angeles

Getty Images "Riverdale"-Star Lili Reinhart bei den Teen Choice Awards 2018

Frederick M. Brown/Getty Images Lili Reinhart, Schauspielerin

