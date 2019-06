Der ehemalige DSDS-Gewinner Pietro Lombardi (26) ist aktuell gut im Geschäft. Neben seiner Rolle als Juror an der Seite von Dieter Bohlen (65) performt auch seine neue Single "Bella Donna" in den deutschen Charts richtig gut. Doch das heißt noch lange nicht, dass er jedes lukrative Angebot annimmt. So verriet er kürzlich, dass er ein Honorar in sechsstelliger Höhe ausgeschlagen habe, um nicht gemeinsam mit Ex-Frau Sarah (26) vor der Kamera zu stehen. Darauf angesprochen, weiß sie aber gar nicht, wovon er redet.

Dies verriet die hübsche "Soleil"-Interpretin nun gegenüber RTL Exclusiv. "Ich weiß ehrlich gesagt nicht einmal, um welche sechsstellige Summe es geht, aber Pietro erzählt auch manchmal viel", so Sarah. Besagtes Angebot soll laut dem 26-Jährigen kurz nach der Trennung der beiden gestellt worden sein. Will die Mutter von Alessio (3) damit nun andeuten, dass man Pietro nicht alles glauben kann, was er von sich gibt?

Erst vor wenigen Tagen sorgte Pietro für Schlagzeilen wegen eines anderen Jobangebotes. Er cancelte spontan seinen Auftritt im Fernsehgarten, weil er dort seine geliebte Cap nicht tragen durfte. Ohne sein Markenzeichen auf die Bühne zu gehen, kommt für ihn nicht infrage.

