Wurde Ella Endlich (34) bei Let's Dance bevorzugt? Für ihren emotionalen, heißen Trio-Dance, den sie am Freitag zusammen mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin (32) und dessen Ehefrau Renata (31) getanzt hatte, ergatterte sie die Höchstpunktzahl – das Publikum belohnte die atemberaubende Performance außerdem mit Standing Ovations. Einige Zuschauer meinten jedoch, dass sie Vorteile gegenüber den anderen Kandidaten gehabt habe. Die 34-Jährige war die einzige der insgesamt fünf Kandidaten, die an diesem Abend einen zweiten Partner ihres Geschlechts zugewiesen bekommen hatte. Einer kann diese Kritik nicht verstehen: Joachim Llambi (54) – der Chef-Juror nimmt die Sängerin nun in Schutz!

Auf seinem Instagram-Account kontert er in einem Kommentar den Hatern: "Die Rumba von Ella war choreografisch mit zwei Frauen vorbereitet. Dafür kann die Moderation nichts, dafür kann die Jury nichts und auch RTL nichts. Dieses obliegt einzig und allein den Profitänzern, die mit ihren Ideen erst diese tollen Choreografien möglich machen." In einem weiteren Statement auf der Foto- und Videoplattform macht der 54-Jährige deutlich, dass auch die Promi-Kandidatinnen Nazan Eckes (43) und Evelyn Burdecki (30) eine weitere Frau für den Trio-Dance hätten wählen dürfen – sie hätten sich aber für einen zweiten männlichen Profi-Tänzer entschieden. "Es kommt doch am Ende auf die tänzerische Leistung des Prominenten an und nicht auf den Rest."

Llambi hat noch ein Argument in petto, warum die Kritik an Ella unangebracht sei: "Dann müsste man noch andere Fragen stellen: Warum bekommt Nazan die zwei besten Tänzer mit der besten Musik?" Und es sei kein Vorteil, wer mit wem tanze, weil alle Profis super seien.

Getty Images Valentin Lusin, Renata Lusin und Ella Endlich bei ihrer "Let's Dance"-Rumba

Anzeige

Getty Images Motsi Mabuse und Joachim Llambi

Anzeige

Getty Images Renata und Valentin Lusin mit Ella Endlich bei "Let's Dance"

Anzeige

Was sagt ihr zu der Verteidigung von Joachim Llambi? Ich stimme ihm absolut zu! Ich bin nicht seiner Meinung! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de