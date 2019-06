Premiere für Herzogin Kate (37)! Die Royals schmissen sich am vergangenen Montag ordentlich in Schale. Zum Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump (72) und seiner Frau Melania (49) veranstaltete Queen Elizabeth II. (93) ein großes Bankett. Unter den festlich gekleideten Gästen stach aber vor allem Kate heraus, die mit einem kleinen Detail an ihrem Outfit die Blicke auf sich zog: Sie trug zum ersten Mal eine Schärpe über ihrem Kleid – und die hat eine ganz besondere Bedeutung!

Schon im vergangenen April hatte die Queen ihrer Schwiegerenkelin eine große Ehre zuteilwerden lassen: Zu ihrem achten Hochzeitstag mit Prinz William (36) wurde die Dreifach-Mama als Dame Grand Cross in den Royal Victoria Order aufgenommen – die höchste Ritter-Ehre, mit der man in Großbritannien ausgezeichnet werden kann. Damit darf sie nun auch die blaue Schärpe tragen, wie People berichtet. Ein Malteserkreuz am unteren Ende der Schärpe ist ein weiteres Symbol für Kates neuen Rittertitel.

Kate ist allerdings nicht die erste Royal, die mit dieser Ehrung ausgezeichnet wurde. Vor ihr bekamen bereits Herzogin Camilla (71) , Prinzessin Anne (68) und Sophie Wessex (54) die blaue Schärpe.

