Ist jetzt tatsächlich alles aus? Seit vier Jahren gehen Irina Shayk (33) und Bradley Cooper (44) gemeinsam durchs Leben. 2017 bekamen sie Töchterchen Lea de Seine, die das gemeinsame Glück perfekt machte. Seit einigen Monaten halten sich allerdings hartnäckige Krisen-Gerüchte. Immer wieder wird gemunkelt, dass das Model und der Schauspieler sich trennen würden – als ein Grund galt Bradleys enge Zusammenarbeit mit Lady Gaga (33) für den Kino-Hit "A Star Is Born". Jetzt scheinen sich die Spekulationen tatsächlich zu bestätigen: Irina ist offenbar bereits aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen!

Das verriet nun ein Insider gegenüber The Sun. "Die Dinge kühlen sich extrem runter zwischen Bradley und Irina." Schon in den vergangenen Monaten sei es nicht sonderlich gut zwischen den beiden gelaufen. "Und Irina hat beschlossen, dass es das Beste wäre, wenn sie in ihre eigene Wohnung zieht", berichtete der Promi-Experte weiter. "Es sieht nicht so aus, als wäre da noch viel übrig bei den beiden." Offiziell bestätigt ist Irinas Auzug bisher aber noch nicht.

Ob Lady Gaga zu der offenbar räumlichen Trennung wohl tatsächlich etwas beigetragen hat? Ihr und Bradley wurde immer wieder eine Romanze nachgesagt – gerade auch nach ihrer gemeinsamen Oscar-Performance. Als Filmpartner sorgten die beiden in dem Streifen "Shallow" für Gänsehaut-Momente. Und auch in der Realität schienen die zwei die Emotionen zu überwältigen: Bei ihrem Auftritt während der Oscar-Verleihung schmiegten sie sich aneinander und lächelten sich immer wieder liebevoll an.

Getty Images Irina Shayk im Mai 2019

Getty Images Bradley Cooper bei der Premiere von "Avengers: Endgame"

Getty Images Bradley Cooper und Lady Gaga während ihrer Oscar-Performance von "Shallow", 2019

