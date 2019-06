Es war eine extrem turbulente Zeit für Jussie Smollett (36). Der Schauspieler wurde beschuldigt, im März einen rassistischen und homophoben Übergriff von Trump-Befürwortern auf seine Person inszeniert zu haben. Der Empire-Star wollte damit seine Popularität steigern, so der Vorwurf. Nachdem es zahlreiche Ungereimtheiten in dem Fall gab, wurde Jussie festgenommen und angeklagt. Im Mai wurde der Schauspieler überraschend freigesprochen. Jetzt wurde mehr zum Abend der vermeintlichen Tat bekannt.

Wie TMZ berichtet, tauchte im Internet nun die Aufnahme seines Notrufs auf. Dieser wurde jedoch nicht vom 36-Jährigen selbst, sondern von einem Freund getätigt. Jussies Namen wollte er dabei nicht nennen, gab aber das wieder, was sein Freund ihm erzählt hatte. "Er sagt, dass er zur U-Bahn ging – und zwei Typen – irgendjemand hat ihn angesprungen oder so etwas in der Art." Später erklärte er hörbar aufgewühlt: "Sie haben eine Schlinge um seinen Hals gelegt. Sie haben nichts damit gemacht, aber sie haben sie ihm um den Hals gelegt. Das ist doch abgefuckt."

Auf die Frage der Polizei, warum Jussie nicht selbst angerufen habe, erwiderte sein Freund: "Er ist okay. Er wollte nicht, dass ich euch anrufe." Auch ein Krankenwagen sei nicht nötig gewesen, erklärte er. Auf die Mahnung der Polizei, nur Jussie selbst könne Anzeige erstatten, erwiderte er, dass er seinen Freund dazu bringen werde, das zu tun.

Getty Images Jussie Smollett in Chicago am 26. März 2019

Getty Images Jussie Smollett verlässt das Cook County Gefängnis in Chicago

Roy Rochlin/Getty Images "Empire"-Darsteller Jussie Smollett, Mai 2018

