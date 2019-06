Jetzt schießt Denise Kappès (28) gegen ihren Ex zurück! Die einstige Bachelor-Kandidatin zeigte im Netz zuletzt überraschend häufig Bilder ihres Sohnes Ben-Matteo, den sie mit ihrem Noch-Ehemann Pascal Kappés (28) hat. Dem Berlin - Tag & Nacht-Star geht das Verhalten seiner Verflossenen jedoch mächtig gegen den Strich. Gegenüber Promiflash bezeichnete er diese Aktion gerade erst als "absolute Vollkatastrophe". Doch nun platzt Denise der Kragen der Kragen. Sie behauptet: Pascal fragt nicht mal nach seinem Sohn!

Im Gespräch mit RTL.de zeigt sich die 28-Jährige sichtlich verärgert und verletzt über Pascals Vorwürfe. Denn der 28-Jährige würde nie nach seinem Kind fragen. "Aber wenn es darum geht, dass Ben in einer Story von mir auftaucht oder in einem YouTube-Video, weit von der Seite, dann meldet er sich zu Wort und sagt: 'Das geht ja gar nicht.'" Er habe nie lernen wollen, wie es ist ein Vater zu sein, meint sie weiter.

Die Kritik ihres Ex-Partners könne sie absolut nicht verstehen. Immerhin sei sie die Mama und Ben habe seinen Lebensmittelpunkt bei ihr. "Ich bin nie diejenige gewesen, die Ben dargestellt und ein Porträt von ihm hochgeladen hat, oder was auch immer. Ich achte schon darauf, was ich zeige und was nicht", erklärt der Reality-Star weiter.

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés im Mai 2019

Anzeige

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès mit ihrem Sohn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de