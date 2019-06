Wer ist denn dieser Unbekannte an Lilly Beckers (42) Seite? Für die Niederländerin dürften die vergangenen Tage nicht gerade einfach gewesen sein: Erst vor Kurzem musste sie sich mit Ex-Mann Boris Becker (51) vor Gericht treffen, um über das Sorgerecht für ihren gemeinsamen Sohn Amadeus (9) zu verhandeln. Auf einem Maskenball in London präsentierte sich die 42-Jährige nun aber bestens gelaunt – und turtelte sogar mit einem Mann!

Auf dem roten Teppich des Events präsentierte sich das Model zunächst noch alleine – und sprach am Mikrofon von RTL über seinen aktuellen Gefühlszustand: "Ich habe neue Hoffnungen, alles neu." Spielte sie mit dieser Aussage etwa auf einen neuen Mann in ihrem Leben an? Nach Angaben des Kölner Senders habe die ehemalige Let's Dance-Kandidatin die Veranstaltung nämlich mit einem Mann verlassen – und mit diesem sogar Händchen gehalten.

Sollte es tatsächlich einen neuen Partner im Leben der gebürtigen Rotterdamerin geben, dürften viele ihrer Fans jedoch ziemlich überrascht sein. Erst vor wenigen Wochen hatte Lilly nämlich noch davon gesprochen, dass sie für ihren Ex Boris noch immer große Gefühle empfinde: "Ich liebe ihn ja auch noch. Ich habe ja nie aufgehört, ihn zu lieben. Und das wird auch möglicherweise bis zum Rest meines Lebens so sein."

