Überraschende Liebesbeichte von Lilly Becker (42)! Im Mai vergangenen Jahres war ihre neunjährige Ehe mit Boris Becker (51) zerbrochen. Was folgte, war ein monatelanger Rosenkrieg. Mittlerweile haben sich das Model und die Tennis-Legende allerdings für ihren gemeinsamen Sohn Amadeus (9) zusammengerauft – oder ist doch noch mehr zwischen ihnen? Lilly offenbarte jetzt: Sie hat noch immer Gefühle für ihren Ex!

Im Interview mit der Hamburger Morgenpost erzählte die Niederländerin, dass sie mit ihrem Noch-Ehemann wegen ihres Sprosses in Kontakt stehe und sie ihm "alles Gute" wünsche. Dabei beließ es die ehemalige Global Gladiators-Kandidatin aber nicht: Ihr Herz gehört trotz der öffentlichen Streitereien offenbar noch immer Boris! "Ich liebe ihn ja auch noch. Ich habe ja nie aufgehört, ihn zu lieben. Und das wird auch möglicherweise bis zum Rest meines Lebens so sein", erklärte Lilly. So ganz scheint die 42-Jährige also noch nicht mit all dem abgeschlossen zu haben.

Einen kleinen Seitenhieb gegen ihren Ex, der bereits eine neue Freundin haben soll, konnte sie sich aber trotzdem nicht verkneifen. In dem Gespräch erlaubte sich Lilly nämlich auch eine kleine Spitze. "Ich wünsche ihm, dass er gesund ist, glücklich ist und eine neue Freundin findet. Damit habe ich kein Problem. Das ist schließlich das, was er sein ganzes Leben gemacht hat", stichelte sie.

Bieber,Tamara/ActionPress Lilly Becker bei der Store-Eröffnung des Unternehmens IQOS im Mai 2019

Clemens Bilan / Getty Boris Becker und Lilly Becker bei einer Gala in Berlin

Getty Images Boris Becker im Februar 2019

