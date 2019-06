Eric Stehfest (30) hat in seinem Leben bereits viel erlebt! Neben seiner Rolle bei GZSZ tanzte sich der Schauspieler bei Let's Dance in die Herzen der Zuschauer und hat auch als Autor mit seinem Buch "9 Tage wach" Erfolg. Privat läuft bei dem TV-Star ebenfalls alles blendend: Seit 2015 ist er mit seiner Partnerin Edith verheiratet, mit der er schon einen gemeinsamen Sohn hat. Anlässlich seines 30. Geburtstags wirft Eric nun einen Blick auf sein bewegtes Leben.

Das Geburtstagskind teilt am Donnerstag ein besonders heißes Foto auf seinem Instagram-Account: Oberkörperfrei, mit stählernen Muskeln und einem ungewohnt langen Bart gibt sich Eric in seinem Post nachdenklich: "Mein Dank geht an meine Familie und meine Verbündeten. Es sollte doch nicht der Club der 27er sein. Hier hinten passieren abgefahrene Sachen und keinen Prozess möchte ich missen." Aber auch einen Blick in die Zukunft wagt der Schriftsteller: "Ich bewege mich weiter. Viele neue Aufgaben stehen vor mir, für die es sich lohnt zu kämpfen."

Doch nicht nur an seine engsten Bekannten richten sich seine Worte: "Auch bei euch möchte ich mich bedanken – den Menschen, die mich digital seit einigen Jahren begleiten. Ich hatte mit euch wahnsinnig emotionale Momente." Die Nachrichten, die ihm seine Fans geschickt hätten, hätten ihn sehr bewegt und gestärkt.

Getty Images Eric Stehfest und Oana Nechiti bei "Let's Dance"

MG RTL D / Bernd Jaworek Eric Stehfest, GZSZ-Darsteller

ActionPress / gbrci / Future Image Eric Stehfest in Bremen

