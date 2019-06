Nun sind sie ganz offiziell Mann und Frau! Mesut Özil (30) und Amine Gülse (26) haben sich am Freitag das Ja-Wort gegeben. Bereits einen Tag zuvor feierten die beiden ihre bevorstehende Vermählung mit einem stilvollen Polterabend. Natürlich sollte aber auch bei der Hochzeit alles perfekt sein – jetzt gibt es die ersten Bilder des frischgebackenen Ehepaars beim großen Fotoshooting ihrer Märchenhochzeit!

Den heiligen Bund der Ehe gingen die beiden frisch Vermählten in Istanbul ein. Erste Paparazzi-Bilder zeigen das Paar nun bei dem Fotoshooting nach der Trauung: Der Mittelfeldspieler vom FC Arsenal trug dabei einen dunklen Anzug mit Fliege – abgerundet wurde das Outfit des 30-Jährigen zudem mit einem weißen Einstecktuch und einer Blume am Revers. Seine Braut präsentierte sich hingegen in einem traumhaften weißen Kleid und mit langem Schleier.

Bereits Anfang des Jahres wurde spekuliert, ob der Fußball-Star auch den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan (65) zu seiner Hochzeit einladen würde – und tatsächlich: Die ersten Schnappschüsse der Trauung zeigen den Politiker sogar neben dem Altar an der Seite des Brautpaares.

MEGA Amine Gülse und Mesut Özil beim Fotoshooting nach ihrer Hochzeit

Anzeige

Instagram / m10_official Mesut Özil (rechts) und seine Freundin Amine Gülse im Juli 2018

Anzeige

Getty Images Mesut Özil und Amine Gülse neben Recep Tayyip Erdogan auf ihrer Hochzeit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de