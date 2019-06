Damit ist das Geheimnis endlich gelüftet! Im Februar hatte Angela Finger-Erben (39) vor einem Millionenpublikum verkündet, dass sie zum zweiten Mal schwanger ist. Seitdem hält die Moderatorin die Fans auf ihren Social-Media-Profilen mit Updates und Babybauch-Schnappschüssen auf dem Laufenden. Nur auf eine Info hatte die Community bislang vergebens gewartet: Wird es ein Junge oder doch ein Mädchen? Live im TV verriet Angela nun auch das Geschlecht ihres Babys!

Am frühen Montagmorgen plauderte die 39-Jährige in der Sendung Guten Morgen Deutschland die süße Neuigkeit aus. "Es wird wieder ein Mädchen", freute sie sich mit ihren Kollegen im Studio. Damit bekommt Töchterchen Anna also eine Schwester! Der Name der Kleinen steht übrigens ebenfalls bereits fest – doch den behält die werdende Mama erst einmal für sich.

Das Babygeschlecht ist allerdings nicht die einzige News, die heute in der Show für Aufsehen sorgte. Es war nämlich außerdem auch die vorerst letzte Sendung mit Angela: Die Schwangere verabschiedete sich in ihren wohlverdienten Mutterschutz.

TVNOW Angela Finger-Erben im fünften Monat schwanger, Februar 2019

Instagram / angelafingererben Angela Finger-Erben

Instagram / angelafingererben Angela Finger-Erben, Moderatorin

