Dieses Liebesbekenntnis rührt zu Tränen! Am vergangenen Wochenende wurde die kleine Tochter von Tänzerin Jenna Dewan (38) und Schauspieler Channing Tatum (39) sechs Jahre alt. Ihre Mama nahm dies zum Anlass, ihrem Spross via Social Media zu gratulieren und teilte dabei ganz besonders rührende Worte mit ihren Followern. Neben der öffentlichen Liebeserklärung gab Jenna zusätzlich einen Einblick in die Geburtstagsparty ihrer Tochter – und die wahr wirklich märchenhaft.

Zu einem Pic, das die kleine Everly Tatum (6) in einem Feenkostüm mit großen Flügeln zeigt, schreibt die stolze Mutter via Instagram: "Heute wird diese kleine Fee sechs Jahre alt. Ich bin echt voller Emotionen und Stolz. Evie, du bist magisch, schlau, witzig und stark. Du bringst mir jeden Tag so viel Neues bei. Auf ein weiteres, unglaubliches Jahr." Ein Einblick in ihre Instagram-Storys zeigt, dass Everly eine Mottoparty ganz im Stil von Feen und Prinzessinnen bekam und sich die Mini-Gäste sogar über Goodie-Bags freuen durften.

Jenna setzte alles daran, ihrer Tochter einen unvergesslichen Geburtstag zu bereiten. Und wie man seiner Story entnehmen kann, war auch Papa Channing – trotz seiner Trennung von Jenna im April – bei der Feier dabei.

Instagram / jennadewan Everly Tatum, Tochter von Jenna Dewan und Channing Tatum

MEGA Jenna Dewan (rechts) mit ihrer Tochter Everly im Mai 2019

WENN Channing Tatum und Jenna Dewan bei einem Event, 2017

