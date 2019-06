Traurige Nachricht für alle Fans der tanzenden Moderatorin Nazan Eckes (43). Das hübsche TV-Gesicht musste gestern, kurz vor dem Einzug ins Finale, Let's Dance mit ihrem Profi-Partner Christian Polanc (41) verlassen. Trotz der 78 Punkte in der Jury-Bewertung reichten die Zuschauer-Anrufe am Ende nicht, um in die letzte Folge einzuziehen. Doch wie geht es Nazan nun nach ihrem Show-Aus? Promiflash traf die brünette Beauty kurz nach der Platzvergabe und fragte exklusiv nach.

"Ein bisschen enttäuscht, ein bisschen erleichtert auch, dass es vorbei ist, denn ich muss schon sagen, der Druck jede Woche war unglaublich", verriet die hübsche TV-Sprecherin im Promiflash-Interview. Sie ist auf jeden Fall stolz auf das, was sie zusammen mit Christian geleistet hat und wie weit sie gekommen ist. "Wir haben uns natürlich gewünscht, dass wir ins Finale kommen – was soll ich anderes sagen, aber es ist halt so", so Nazan weiter.

Bei dem beliebten TV-Wettkampf ist die Zweifach-Mama des Öfteren an ihre Grenzen gestoßen und hat dadurch viel gelernt: "In erster Linie, dass alles möglich ist. Ich weiß gar nicht, wie oft ich in den letzten Jahren immer wieder gesagt habe, das kann ich nicht, ich will das nicht. Ich kann nicht mehr, ich bin müde usw., irgendwie ging es dann immer weiter", erklärte die Türkin direkt nach ihrem Show-Exit gegenüber Promiflash. Christian habe sie da durchgeschliffen und motiviert – und dafür ist sie ihm sehr dankbar.

Getty Images Nazan Eckes und Christian Polanc bei "Let's Dance" 2019

Getty Images Nazan Eckes und Christian Polanc bei der 12. "Let's Dance"-Staffel

Getty Images "Let's Dance"-Paar Nazan Eckes und Christian Polanc 2019

