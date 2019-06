Gestern Abend hieß es wieder Let's Dance – und wie immer hatte die Show einige Überraschungen in petto! Während Ella Endlich (34) gewohnt professionell eine Top-Performance nach der anderen ablieferte, patzte Pascal Hens (39) überraschend bei seiner Samba. Trotz des kurzen Aussetzers zog der Ex-Profihandballer gemeinsam mit Ella und Benjamin Piwko (39) ins Finale ein – nur für Nazan Eckes (43) reichte es am Ende leider nicht. Sie musste kurz vor dem großen Showdown die Sendung verlassen. Doch was passiert eigentlich, wenn die Kameras nicht auf die Promis gerichtet sind?

Promiflash war live im Studio und hat das Spektakel abseits der Bühne mal ganz genau unter die Lupe genommen. Zu­al­ler­erst fiel auf, dass die Kandidaten und ihre Profitänzer kurz vor der Show alle hoch konzentriert waren. Nicht nur Valentin (32) und seine Frau Renata Lusin (31) besprachen Backstage noch einmal Tanzschritte, auch Pascal und Ekaterina Leonova (32) nutzten jede freie Minute, um sich zu dehnen. Kurz vor dem Live-Teaser, der immer in der Werbepause von GZSZ ausgestrahlt wird, musste Moderatorin Victoria Swarovski (25) das Duo sogar ermahnen, kurz zu pausieren und sich auf die Aufnahme zu konzentrieren.

Apropos Victoria – auch sie musste sich aufgrund ihres Outfits wieder einige Kommentare von Kollege Daniel Hartwich (40) gefallen lassen. "Deine Ohrringe sind so groß, da passt ein Papagei rein", lautete einer der Sprüche, den die Österreicherin aber humorvoll mit der Aussage "Hast du einen mit" wegsteckte. Auch das Kleid der Kristallerbin bekam sein Fett weg – laut Daniel müsse das Dress doch bestimmt über zehn Kilo wiegen.

Die Gastgeber waren allerdings nicht die einzigen, die im Studio für den einen oder anderen Lacher sorgten. Auch Christian Polanc (41) heizte dem Publikum im Vorfeld ein und klatschte ein paar Leute ab. Wer darf natürlich nicht fehlen, wenn es ums Thema Spaß geht? Klar, Oliver Pocher (41)! Der Comedian trat in der ersten Werbepause auf, kündigte seinen Auftritt als Frauke Ludowig (55) an und machte, wie sollte es anders sein, ein paar Witze. Neben Oli haben aber auch andere Promis den Weg ins "Let's Dance"-Studio gefunden: Neben Bauer Uwe (49) und John Kelly (52), die von ihren Frauen begleitet wurden, wurden auch Ella und Nazan von ihren Männern angefeuert.

Getty Images Renata und Valentin Lusin

Anzeige

Getty Images Ekaterina Leonova und Pascal Hens bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Victoria Swarovski und Daniel Hartwich

Anzeige

Getty Images Oliver Pocher und Frauke Ludowig



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de