Witzbold Oliver Pocher (41) hat mal wieder zugeschlagen! Obwohl der Comedian schon seit ein paar Wochen offiziell nicht mehr zur Let's Dance-Crew gehört, müssen die Fans dennoch nicht auf ihn verzichten. Während er kurz nach seinem Rausschmiss noch einmal seinen "Magic Moment" auf der Bühne performen durfte, war er gestern Abend als Moderator, beziehungsweise als "Moderatorin" im Einsatz. Neben Frauke Ludowig (55) führte er durch das "Exclusiv - Spezial" – und das als ihr Double. Doch wie kam der Auftritt eigentlich bei den Zuschauern an?

Da musste das Studiopublikum schon zweimal hinschauen – wer ist denn hier eigentlich wer? Geschminkt, die Haare gestylt und im exakt demselben Outfit, inklusive High Heels versteht sich, betrat Oli als Frauke 2.0 die Bühne. Doch so ganz war er nicht von den hohen Treterchen überzeugt. "Diese hohen Schuhe, meine Fresse", jammerte er. Doch der neue Look kam bei vielen Fans überraschend gut an. Vor allem das Urteil der Twitter-User war überwiegend positiv. Ein Nutzer war sogar so begeistert, dass er gleich einen neuen Job für die Ulknudel in petto hatte: "Oli Pocher kann einfach alles. Er sollte im Finale als Swarovski moderieren." Ob es so weit kommen wird? Wer weiß, schließlich scheint in dieser Staffel fast alles möglich zu sein...

Auch wenn Oli nicht als Vici durch die Sendung führen wird, im Finale ist er auf jeden Fall dabei. Wie alle bereits ausgeschiedenen Paare, werden auch er und Tanzpartnerin Christina Luft (29) noch einmal auftreten und ihren Lieblingstanz zum Besten geben. Allerdings hat Christina da so ein kleines Problem: Nach dem gestrigen Auftritt als Frauke, hat sie ein kleines Trauma. "WIE soll ich nächste Woche mit ihm tanzen", hielt sie geschockt in ihrer Instagram-Story fest.

Getty Images Oliver Pocher und Frauke Ludowig

Anzeige

Getty Images Oliver Pocher im Mai 2019

Anzeige

Getty Images Daniel Hartwich, Oliver Pocher und Christina Luft

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de